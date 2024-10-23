«Умру этой ночью»: новые детали гибели журналистки Инессы Паперной в отеле Ташкента и связь с чиновником, подробности

Погибшая журналистка Инесса Паперная (Фото: соцсети И. Паперной)
Российская журналистка Инесса Паперная трагически погибла в Ташкенте в одном из отелей, где отдыхала со своим спутником. По официальной версии – туристы отравились неустановленным веществом, предположительно – болотным газом. О том, какие еще существуют версии гибели россиян расскажет «Радио 1».
Что известно об Инессе Паперной
Погибшая в Ташкенте журналистка Инесса Паперная (Фото: соцсети И. Паперной)
Инесса Паперная — выпускница Иркутского государственного университета, журналистка. Она работала в таких изданиях, как «Лента» и «Профиль». В последние годы занимала должность в ПАО «ГМК „Норильский никель“». Имела сына от первого брака.
Что произошло
Версии случившегося
Согласно судебно-медицинскому заключению, причиной смерти стало «отравление неустановленной этиологии». Другие данные следствие не приводит.
Еще один погибший
В пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана сообщили о том, что еще один человек скончался. Мертвый гражданин Узбекистана, родившийся в 1976 году, был найден в ванной комнате другого номера. В настоящее время устанавливаются обстоятельства его смерти.
«Он там какой-то чиновник газовой службы. Была версия, что типа покушение на него, его отравили, и вот по вентиляции попало к ним», — заявила сестра погибшего Максима.
Что говорят близкие погибших
Погибший Максим Радченко (Фото: соцсети М. Радченко)
Максим и Инесса уехали в долгожданный отпуск 11 октября. Они совместили отдых с встречами с семьей — Максим родом из Ташкента. Последний вечер своей жизни молодые люди провели время в кругу близких.
«В последний день они были на юбилее, веселились и готовились к отъезду. Они вернулись в гостиницу не поздно, никаких признаков отравления не было, ни пищевого, ни алкогольного», — рассказала KP.RU мать Максима.
Пророческая песня
На своей странице в соцсетях погибшая журналистка мало рассказывала о личной жизни, но в последнее время разместила несколько фотографий с отпуска в Сербии и спрашивала у своих подписчиков, где можно остановиться в Ташкенте. Эта публикация стала последней. Но более пугающе выглядит плейлист Инессы в соцсетях, где последней добавленной песней стал трек с названием «Этой ночью я умру».
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