Тела погибших в Узбекистане россиян отправили в РФ

Серышевский районный суд вынес решение по делу матери семимесячного мальчика, который скончался после того, как его кормили борщом на свином бульоне, хлебом и пакетированным соком. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Амурской области.