Тела погибших в Узбекистане россиян отправили в РФ

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Тела погибших в ташкентской гостинице россиян после завершения судебной экспертизы отправили в Россию. Об этом сообщили в генпрокуратуре Узбекистана.
Уточняется, что результаты экспертизы станут известны позже. Согласно информации ведомства, авиарейс вылетел в 10:00 (8:00 мск).
По факту гибели россиян возбуждено уголовное дело.
Напомним, российская журналистка Инесса Паперная и ее спутник приехали в Узбекистан на время отпуска. Вечером в воскресенье, 20 октября, сотрудники ташкентского отеля «Караман палас» обнаружили тела россиян в их номере без признаков жизни. По предварительным данным, смерть наступила от отравления газом, который попал в вентиляционную систему номера после чистки бассейна.
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По факту гибели россиян возбуждено уголовное дело.
Напомним, российская журналистка Инесса Паперная и ее спутник приехали в Узбекистан на время отпуска. Вечером в воскресенье, 20 октября, сотрудники ташкентского отеля «Караман палас» обнаружили тела россиян в их номере без признаков жизни. По предварительным данным, смерть наступила от отравления газом, который попал в вентиляционную систему номера после чистки бассейна.
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Екатерина Коршунова