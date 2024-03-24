В Японии распространяется рекордными темпами смертельная вирусная инфекция

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В Японии наблюдается значительный рост случаев синдрома стрептококкового токсического шока (STSS). Об этом сообщает The Japan Times.
Сообщается, что уровень смертности от данного заболевания составляет тридцать процентов. За первые несколько месяцев текущего года уже зарегистрировано 378 случаев заражения пациентов во всех, кроме 2, из 47 префектур Японии.
Одним из симптомов является боль в горле, которой наиболее подвержены дети. Уточняется, что бактерия крайне заразна и может привести к тяжелым заболеваниям и смерти у взрослых старше 30 лет.
Медики рекомендуют людям мыть руки и тщательно обрабатывать раны, в целях сдерживания распространения инфекции.
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Одним из симптомов является боль в горле, которой наиболее подвержены дети. Уточняется, что бактерия крайне заразна и может привести к тяжелым заболеваниям и смерти у взрослых старше 30 лет.
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Екатерина Коршунова