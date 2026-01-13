Причиной гибели младенцев в новокузнецком роддоме могла стать кишечная инфекция
Причиной гибели младенцев в новокузнецком роддоме № 1 могла стать кишечная инфекция. Об этом заявила профессор кафедры педиатрии и руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского Елена Мескина.
По её словам, точный диагноз смогут определить только после проведения экспертиз и изучения медицинских документов. Мескина подчеркнула, что у маленьких детей иммунитет достаточно хороший, поэтому преждевременно связывать смерти с ОРВИ.
«Причин смерти может быть множество. Кишечная инфекция могла бы в теории вызвать одновременное тяжёлое заболевание в такие сжатые сроки», — отметила профессор в беседе с NEWS.ru.
Она также добавила, что различные респираторные инфекции, включая респираторно-синцитиальный вирус и бактериальные заболевания дыхательных путей, могут вызывать серьёзные осложнения у младенцев. Сейчас специалисты разбираются с каждой историей болезни, чтобы установить точные причины трагедии.