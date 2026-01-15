Достижения.рф

Ингушскую девушку Айну Манькиеву выпустили из отдела полиции в Москве

Фото: iStock/blinow61

Ингушскую девушку Айну Манькиеву, ранее сбежавшую в Москву и заявившую о домашнем насилии, отпустили из отдела полиции. Об этом сообщает «Подъём».



Манькиеву задержали в столице по подозрению в краже 20 тысяч рублей и доставили в ОВД района Свиблово. По словам самой девушки, заявление о краже написала её мать, а обвинения являются ложными. В полиции Айна также подала встречное заявление, рассказав, что на протяжении длительного времени подвергалась насилию со стороны родственников и была фактически лишена свободы. В отделе она оказалась спустя девять месяцев после побега из дома.

Как утверждает правозащитная организация «Марем», этого не произошло благодаря широкой общественной огласке ситуации. Местонахождение Айны в настоящее время не раскрывается из соображений безопасности.

Правозащитники уточнили, что уголовное дело в отношении Манькиевой пока не прекращено, а сама она, по их словам, всё ещё находится в зоне риска.

