Ингушскую девушку Айну Манькиеву выпустили из отдела полиции в Москве
Ингушскую девушку Айну Манькиеву, ранее сбежавшую в Москву и заявившую о домашнем насилии, отпустили из отдела полиции. Об этом сообщает «Подъём».
Манькиеву задержали в столице по подозрению в краже 20 тысяч рублей и доставили в ОВД района Свиблово. По словам самой девушки, заявление о краже написала её мать, а обвинения являются ложными. В полиции Айна также подала встречное заявление, рассказав, что на протяжении длительного времени подвергалась насилию со стороны родственников и была фактически лишена свободы. В отделе она оказалась спустя девять месяцев после побега из дома.
Как утверждает правозащитная организация «Марем», этого не произошло благодаря широкой общественной огласке ситуации. Местонахождение Айны в настоящее время не раскрывается из соображений безопасности.
Правозащитники уточнили, что уголовное дело в отношении Манькиевой пока не прекращено, а сама она, по их словам, всё ещё находится в зоне риска.
