В Таиланде аферисты используют данные россиян для обмана с арендой недвижимости

15 января 2026, 16:09

Фото: iStock/ProWorks

Россияне сообщают о новой схеме мошенничества при бронировании жилья за границей, в том числе в Таиланде. Аферисты используют украденные персональные данные туристов и выдают себя за «менеджеров» по аренде недвижимости, действуя через мессенджеры и соцсети.