В Таиланде аферисты используют данные россиян для обмана с арендой недвижимости
Россияне сообщают о новой схеме мошенничества при бронировании жилья за границей, в том числе в Таиланде. Аферисты используют украденные персональные данные туристов и выдают себя за «менеджеров» по аренде недвижимости, действуя через мессенджеры и соцсети.
Жительница Тулы Анастасия рассказала Telegram-каналу Baza, что планировала поездку на Пхукет и нашла предложение об аренде жилья Менеджер представилась Дарьей Ловчевой, предложила несколько вариантов, ссылалась на отзывы и попросила отправить паспортные данные для бронирования. После перевода 30% предоплаты собеседница потребовала внести еще 50%, а затем перестала выходить на связь. Позднее выяснилось, что настоящая Дарья Ловчева сама стала жертвой мошенников — ее паспортные данные ранее использовали для обмана других туристов.
Как оказалось, подобные случаи носят массовый характер. Россияне сообщают о схожих схемах при попытке арендовать жилье не только в Таиланде, но и во Вьетнаме, Франции, Италии и Индонезии. Потерпевшие опасаются, что переданные злоумышленникам документы могут быть использованы для дальнейших мошеннических действий.
Читайте также: