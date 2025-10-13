Иноагента Кара-Мурзу* объявили в розыск
МВД России объявило в розыск Владимира Кара-Мурзу*, освобожденного летом 2024 года в рамках обмена с Западом. Политик, признанный иноагентом, разыскивается по уголовной статье, однако конкретные детали не уточняются. Об этом пишет РИА Новости.
Обмен заключенными состоялся в августе 2024 года. В рамках сделки на Запад вернулись американский морпех Пол Уилан и журналист Эван Гершкович, осужденные в России за шпионаж. РФ передала несколько своих граждан, среди которых оказался Кара-Мурза*. Он имеет подданство Великобритании и грин-карту США. В России его осудили за госизмену.
Кара-Мурза* активно участвует в оппозиционном движении и часто выступает на демократических форумах в Европе и США. Его отец, Владимир Кара-Мурза старший, также известен как журналист и оппозиционер.
