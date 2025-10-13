13 октября 2025, 11:00

Политика-иноагента Кара-Мурзу* объявили в розыск

Кара-Мурза* (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

МВД России объявило в розыск Владимира Кара-Мурзу*, освобожденного летом 2024 года в рамках обмена с Западом. Политик, признанный иноагентом, разыскивается по уголовной статье, однако конкретные детали не уточняются. Об этом пишет РИА Новости.