Экс-королева красоты угрожала устроить бойню в школе после дела о прогулах

13 октября 2025, 10:17

В Великобритании арестовали бывшую королеву красоты за угрозы учителям

Фото: Istock/JadeThaiCatwalk

В Великобритании полиция арестовала бывшую королеву красоты Патрисию Вагнер. Женщина угрожала физически расправиться со школьными учителями. Об этом информирует Daily Mail.