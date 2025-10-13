Экс-королева красоты угрожала устроить бойню в школе после дела о прогулах
В Великобритании полиция арестовала бывшую королеву красоты Патрисию Вагнер. Женщина угрожала физически расправиться со школьными учителями. Об этом информирует Daily Mail.
38-летнюю Вагнер из пригорода Норвича задержали после серии постов в социальных сетях. В этих публикациях она угрожала устроить бойню в школе. Патрисия намеревалась напасть на трёх преподавателей.
Ранее местные органы образования уже инициировали против женщины уголовное дело. Они обвинили Вагнер в том, что она не водила своих троих детей в школу. В одном из постов экс-королева красоты разместила фотографии трёх учителей.
Эти педагоги поддержали обвинения и, по мнению женщины, заслужили смерть. Вагнер отказалась признавать вину в суде. Следующее заседание по её делу назначили на 30 октября.
Ранее в Приангарье 14-летний подросток убил девушку и её соседку из-за ревности.
Читайте также: