В Барнауле 17-летнюю девушку обвинили в убийстве новорожденного сына
В Барнауле 17-летнюю девушку обвиняют в убийстве своего новорожденного сына. Об этом пишет РИА Новости.
Следствие сообщает, что утром 10 октября она родила ребенка в своей квартире, скрыв беременность от родителей. Спустя несколько часов, напуганная возможным разоблачением, девушка нанесла малышу смертельные ранения ножом. Тело ребенка она завернула в пакет и выбросила рядом с водоемом.
Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Следственные органы продолжают собирать доказательства по делу. Также проверят работу служб, отвечающих за контроль несовершеннолетних.
Читайте также: