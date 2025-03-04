Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Иномарка, 75 000 рублей и 3000 долларов: в Кузбассе осудили бывшего мэра двух городов

Иномарка, 75 000 рублей и 3000 долларов: в Кузбассе осудили бывшего мэра двух городов

Экс-мэру в Кузбассе дали 9 лет за взятки на разрешение добычи ископаемых
Фото: iStock/undefined undefined

Фото: iStock/undefined undefined

В Кемеровской области приговорили бывшего мэра городов Краснобродский и Полысаев за получение взяток от директора частной компании. Как сообщает «Сiбдепо», в 2022 году чиновник «принял в дар» новую иномарку, а в 2023 году — 75 тысяч рублей и 3 тысячи долларов США, чтобы помочь фирме заключить контракты с администрацией города и заполучить лицензии на добычу полезных ископаемых.
«По решению суда бывший чиновник будет отбывать наказание в 9 лет колонии строгого режима. Вдобавок он обязан выплатить штраф в размере 11 млн 240 тысяч рублей, а также в течение 8 лет не сможет занимать определенные должности. Имущество, которое он приобрел преступным путем, конфискуют в собственность государства», — пишет издание.
В то же время в Москве завершили расследование дела об организации незаконного игорного бизнеса на западе города. Как сообщает АГН «Москва», четверо обвиняемых проводили нелегальные азартные игры в арендованном нежилом помещении на Ломоносовском проспекте.
«Следователями столичного СК задержаны четверо фигурантов, причастных к совершению данного преступления. С ними проведены следственные действия, им предъявлено обвинение. По уголовному делу выполнен значительный объем следственных и процессуальных действий, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд», — приводят в агентстве сообщение ГСУ СКР по Москве.
Читайте также:

Полиция схватила семью убийц-расчленителей из Петербурга

Вдова Бувайсара Сайтиева раскрыла новые обстоятельства смерти борца

В Москве росгвардейцы поймали наркокурьера
#суд
#полиция
#москва
#скр
#дело
#штраф
#имущество
#уголовное дело
#обвинение
#наказание
#собственность
#расследование
#игры
RT: после нападения на бизнесмена Матуса возбудили уголовное дело
04 марта 2025, 12:50

Фото: iStock/sqback

После нападения на бизнесмена Андрея Матуса, который публиковал свидетельства о причастности Леонида Невзлина* к серии преступлений против бежавших из России оппозиционеров, было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает RT после беседы с предпринимателем.
По его словам, нападение произошло накануне, 2 марта, на парковке одного из ресторанов на Новорижском шоссе, где он собирался встретиться со своим адвокатом.
«К 39-летнему предпринимателю подбежал неизвестный с криком «Ты с первого раза не понял?!» и, распылив перед ним перцовый баллончик, ударил Матуса в лицо, а затем вытащил у него из кармана телефон Samsung Fold и скрылся с ним. После этих действий нападавший выкрикнул: «Привет тебе от Невзлина, в следующий раз завалим!» и скрылся», — говорится в материале.
Матус отметил, что в больнице зафиксировали причиненные ему травмы, также он написал заявление в полицию. Уголовное дело уже возбудили, а следственные действия продолжались до двух часов ночи, добавил бизнесмен.

Предприниматель заявил, что у полицейских есть видео с моментом нападения, но считает, что быстро поймать виновника вряд ли получится, так как тот был в маске.

Читайте также:

Зимин* вновь оказался под угрозой проверок из-за финансирования оппозиции

«Поймать и избить»: стали известны подробности подготовки нападения на Бориса Корчевникова

Расследователь RT Раскин: Матус боится за свою жизнь после интервью о Невзлине*

*Лицо, признанное иностранным агентом
#телефон
#нападение
#дело
#уголовное дело
#шоссе
#предприниматель
#жизнь
#видео
#бизнесмен
#травмы
#интервью
#заявление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Главу администрации Завьяловского района Онищенко застрелили в Алтайском крае
04 марта 2025, 12:25

Фото: iStock/Fedorovekb

В Алтайском крае застрелили главу администрации Завьяловского района Николая Онищенко, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном СК.
«Днем 4 марта 2025 года при выходе из кафе, расположенном в селе Завьялово, из огнестрельного оружия был убит глава администрации Завьяловского района», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Онищенко погиб на месте. По данным канала «112», чиновника застрелили из охотничьего ружья.

Отмечается, что по подозрению в убийстве по горячим следам полицейские задержали местного жителя Анатолия Фенина. Сейчас силовики устанавливают мотив и все обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело. На месте убийства работает следственная группа.

Читайте также:

Полиция схватила семью убийц-расчленителей из Петербурга

Неизвестный открыл стрельбу в ТЦ «Красный кит» в Мытищах, есть раненые

Установлена личность открывшего стрельбу в ТЦ «Красный кит» в Мытищах



#дело
#уголовное дело
#кафе
#полицейские
#происшествия
#telegram
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Радиостанция Судного дня» резко активизировалась
«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 резко активизировалась в феврале и 3 марта
04 марта 2025, 06:16

Фото: iStock/Anna Kim

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 резко увеличила свою активность в феврале 2025 года и продолжила передавать сообщения в большом количестве. Последние из них прозвучали 3 марта, говорится в логах эфира Telegram-канала «УВБ-76 логи».
УВБ-76, известная как «жужжалка», вещает с 1976 года и обычно издает монотонные гудящие звуки. За февраль станция выходила в эфир 46 раз, а пик пришелся на 12 февраля, когда передали 25 странных слов, таких как «огрубение», «дитя», «буйнакск» и «хрущоплоб».

Смысла и какой-то связи друг с другом в «сообщениях» заметить было невозможно, однако известно, что 12 февраля президенты США и РФ провели телефонный разговор.

Последние слова «йотоласт» и «рунический» прозвучали 3 марта.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее пояснил, что слова в эфире — это проверка работы станции, и призвал не искать в них скрытый смысл.

Он уточнил, что у станции есть важная задача, но она не связана с ядерным щитом или системой «Периметр».

Читайте также:

«Жена» в любовной парочке бездушных расчленителей из Питера оказалась трансом*

В 15 регионах России приняли законы об усыплении бездомных собак

«Расторгли помолвку, беременность не случилась»: жених Дианы Шурыгиной объяснил расставание с ней накануне свадьбы

*ЛГБТ признано в России экстремистским движением
#станция
#проверка
#telegram
#станции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Жена» в любовной парочке бездушных расчленителей из Питера оказалась трансом*
78.ru: в парочке, расчленившей петербуржца, «жена»-транс* раньше была мужчиной
04 марта 2025, 05:59

Фото: iStock/showcake

В Санкт-Петербурге раскрыли новые подробности о подозреваемых в убийстве и расчленении мужчины, сообщили в Telegram-канале издания «78.ru». Семейная пара, которая совершила зверство, оказалась связанной с ЛГБТ*-движением, и правильнее про них говорить не «жена и муж», а «мужья», поскольку «жена» оказалась в прошлом мужчиной*.
Лолита, якобы 26-летняя «уроженка» Карелии, позиционировала себя в соцсетях как «чародейку» и снималась в провокационном шоу с экстремальными заданиями. Раньше «она» была мужчиной по имени Аркадий, который несколько лет назад сменил пол* и с тех пор везде преподносил себя как даму и говорил о себе в женском роде.

Даниил, 26-летний москвич и муж Лолиты, вел Telegram-канал о здоровом питании, выкладывал видео из спортзала и делился советами по тренировкам, создавая образ фитнес-тренера и в целом хорошего человека.

После ужасного преступления парочка пыталась скрыться в Петрозаводске, однако была поймана. Подробнее об этом деле читайте в нашем материале.

Читайте также:

«Расторгли помолвку, беременность не случилась»: жених Дианы Шурыгиной объяснил расставание с ней накануне свадьбы

Россиян предупредили об ошибке, которая может лишить пенсии

«Она сказала ДА!»: Руслан Нигматуллин выложил ролик признания с кольцом ведущей, которая моложе его на 28 лет

*ЛГБТ признано в России экстремистским движением
#жизнь
#фитнес
#telegram
#лгбт
#убийство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Актер из сериала «Солдаты» и «СашаТаня» набросился на женщину в поезде
Mash: Актер Павел Кассинский из сериала «Солдаты» устроил дебош с бранью в поезде
04 марта 2025, 03:48

Фото: iStock/kmn-network

Актёр Павел Кассинский, известный по сериалу «Солдаты», устроил скандал и дебош в вагоне-ресторане поезда «Имеретинский курорт — Москва». Его оскорбительные действия, мат и грубость попали на камеру, клип выложили в Telegram-канале Mash.
По данным Telegram-канала Mash, конфликт возник после того, как супруга Кассинского увела одного из пассажиров в сторону туалета. Позже жена ушедшего мужчины сообщила актёру о странном поведении его жены.

Скорее всего, недовольная женщина рассчитывала на трезвую оценку от Павла. Думала, что он устроит разборки с собственной супругой.

Однако этого не случилось.

Кассинский стал угрожать подошедшей женщине и нецензурно бранить ее. Правда, «жертва» его реакции и окружающие дали не менее агрессивный отпор, который перерос в шум с криками в вагоне.

Читайте также:

Mash: Писательницу Аллу Гербер срочно госпитализировали в больницу Москвы

Полиция схватила семью убийц-расчленителей из Петербурга

Вдова Бувайсара Сайтиева раскрыла новые обстоятельства смерти борца
#москва
#конфликт
#актёр
#поезда
#женщина
#шум
#скандал
#мат
Следите за нашими новостями
в удобном формате