Иномарка, 75 000 рублей и 3000 долларов: в Кузбассе осудили бывшего мэра двух городов

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В Кемеровской области приговорили бывшего мэра городов Краснобродский и Полысаев за получение взяток от директора частной компании. Как сообщает «Сiбдепо», в 2022 году чиновник «принял в дар» новую иномарку, а в 2023 году — 75 тысяч рублей и 3 тысячи долларов США, чтобы помочь фирме заключить контракты с администрацией города и заполучить лицензии на добычу полезных ископаемых.
«По решению суда бывший чиновник будет отбывать наказание в 9 лет колонии строгого режима. Вдобавок он обязан выплатить штраф в размере 11 млн 240 тысяч рублей, а также в течение 8 лет не сможет занимать определенные должности. Имущество, которое он приобрел преступным путем, конфискуют в собственность государства», — пишет издание.В то же время в Москве завершили расследование дела об организации незаконного игорного бизнеса на западе города. Как сообщает АГН «Москва», четверо обвиняемых проводили нелегальные азартные игры в арендованном нежилом помещении на Ломоносовском проспекте.
«Следователями столичного СК задержаны четверо фигурантов, причастных к совершению данного преступления. С ними проведены следственные действия, им предъявлено обвинение. По уголовному делу выполнен значительный объем следственных и процессуальных действий, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд», — приводят в агентстве сообщение ГСУ СКР по Москве.Читайте также:
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