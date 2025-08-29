В Челябинске водитель-мигрант свернул с маршрута и поехал за «братьями» – пассажиры в шоке

29 августа 2025, 15:43

Челябинский водитель-мигрант свернул с маршрута и поехал за «братьями»

Фото: iStock/Apriori1

В Челябинске водитель маршрутки во время рейса внезапно свернул с установленного маршрута, чтобы заехать за своими знакомыми, которых он назвал «братьями». Об этом сообщает издание «ЧП Россия».