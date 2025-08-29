В Челябинске водитель-мигрант свернул с маршрута и поехал за «братьями» – пассажиры в шоке
В Челябинске водитель маршрутки во время рейса внезапно свернул с установленного маршрута, чтобы заехать за своими знакомыми, которых он назвал «братьями». Об этом сообщает издание «ЧП Россия».
По словам возмущённых пассажиров, водитель-мигрант получил звонок и без раздумий решил изменить маршрут, пропустив официальную остановку. Когда пассажиры попытались сделать ему замечание, водитель начал путанно оправдываться и отрицать факт пропуска остановки.
Инцидент попал на видео, на котором видно номер маршрутного такси. Сейчас ситуация вызывает общественный резонанс и внимание к качеству работы перевозчиков.
