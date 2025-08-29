На Кубани школьник забрал миллион рублей у родителей и исчез
В Краснодарском крае 13-летний мальчик взял миллион рублей со счетов родителей и исчез. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном управлении МВД России по региону.
Мать подростка обратилась в полицию с заявлением о пропаже сына. В ходе расследования выяснилось, что школьник стал жертвой мошенников, которые несколько дней поддерживали с ним связь и давали указания.
Под их влиянием мальчик снял крупную сумму с родительских счетов, а также забрал их телефоны и банковские карты. Планировалось лишь перевести деньги на «безопасный счёт», однако полицейским удалось оперативно найти подростка и сохранить средства семьи.
Читайте также: