Иномарка с россиянами упала в реку с 70-метрового обрыва
В Башкирии при падении машины с 70-метрого обрыва в реку выжил пассажир
Автомобиль Hyundai Santa Fe сорвался с 70-метрового обрыва в реку Юрюзань неподалеку от села Караяр в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.
В момент падения в машине находились 42-летняя женщина-водитель и 37-летний пассажир. Автоледи получила травмы, несовместимые с жизнью, ее тело позже извлекли из воды очевидцы. Мужчина чудом выжил и даже смог самостоятельно выбраться на берег, после чего его госпитализировали.
На месте происшествия работают сотрудники ведомства и следственно-оперативная группа. В настоящее время устанавливаются точные обстоятельства аварии.
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