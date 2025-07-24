Иномарка с россиянами упала в реку с 70-метрового обрыва

24 июля 2025, 15:56

В Башкирии при падении машины с 70-метрого обрыва в реку выжил пассажир

Фото: телеграм-канал ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

Автомобиль Hyundai Santa Fe сорвался с 70-метрового обрыва в реку Юрюзань неподалеку от села Караяр в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.