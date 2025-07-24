Полыхающий в Подмосковье автобус попал на видео

24 июля 2025, 15:01

Загоревшийся на трассе в Подмосковье автобус сняли на видео

Фото: iStock/grafoto

В Московской области на проезжей части загорелся автобус. Пожар произошел на Симферопольском шоссе. Видео, снятое проезжающим мимо очевидцем, опубликовал телеграм-канал «Осторожно, Москва».