Полыхающий в Подмосковье автобус попал на видео
Загоревшийся на трассе в Подмосковье автобус сняли на видео
В Московской области на проезжей части загорелся автобус. Пожар произошел на Симферопольском шоссе. Видео, снятое проезжающим мимо очевидцем, опубликовал телеграм-канал «Осторожно, Москва».
Как видно на кадрах, транспортное средство полностью охвачено огнем: языки пламени возвышаются над крышей и выбиваются из окон. На место происшествия были направлены пожарные машины. На данный момент сведений о пострадавших нет. В региональном ГУ МЧС пока не комментировали инцидент.
Ранее появились кадры мощного взрыва в подмосковных Люберцах, который устроили неизвестные на черной иномарке.
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