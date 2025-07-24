В Новосибирске подросток ввязался в драку и умер

24 июля 2025, 15:37

В магазине Новосибирска подрались подростки, один из них умер

Фото: медиасток.рф

В магазине на улице Титова в Новосибирске два друга начали драться, после чего один из них умер. Полиция, приехавшая на вызов очевидцев, констатировала смерть подростка, сообщает телеграм-канал Mash Siberia.