В Новосибирске подросток ввязался в драку и умер
В магазине на улице Титова в Новосибирске два друга начали драться, после чего один из них умер. Полиция, приехавшая на вызов очевидцев, констатировала смерть подростка, сообщает телеграм-канал Mash Siberia.
По данным СК Новосибирской области, двое друзей (одному — 15 лет, второму — 16 лет) поругались, начали махать кулаками. Младший схватил старшего за шею и уронил на пол. После этого подросток не встал.
Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда, повлёкшем смерть.
Ранее в Аланье произошла драка между тремя гражданами России, в результате которой один из участников, 35-летний Андрей Макаров, получил смертельное ножевое ранение в спину. Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.
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