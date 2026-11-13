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Иномарка вылетела на встречку и столкнулась с грузовиком, погиб человек

Один человек погиб и трое пострадали в аварии в Хабаровском крае
Фото: iStock/Iulianna Est

На федеральной автодороге А‑370 «Уссури» в районе имени Лазо Хабаровского края столкнулись кроссовер Nissan Terrano и грузовой автомобиль «Урал». В результате аварии один человек погиб, ещё трое получили травмы, сообщили в Госавтоинспекции региона.



По данным ведомства, ДТП случилось примерно на 80‑м километре трассы. Водитель Nissan Terrano, который двигался из Владивостока в сторону Хабаровска, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. От сильного удара оба автомобиля выбросило за пределы проезжей части.

Пассажир кроссовера скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. Ещё трёх человек с различными травмами доставили в больницу посёлка Переяславка района имени Лазо.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники районной Госавтоинспекции и следственно‑оперативная группа. Специалисты выясняют все обстоятельства аварии.

Александр Огарёв

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