Иномарка вылетела на встречку и столкнулась с грузовиком, погиб человек

13 ноября 2026, 06:09

Один человек погиб и трое пострадали в аварии в Хабаровском крае

Фото: iStock/Iulianna Est

На федеральной автодороге А‑370 «Уссури» в районе имени Лазо Хабаровского края столкнулись кроссовер Nissan Terrano и грузовой автомобиль «Урал». В результате аварии один человек погиб, ещё трое получили травмы, сообщили в Госавтоинспекции региона.