Иномарка вылетела на встречку и столкнулась с грузовиком, погиб человек
На федеральной автодороге А‑370 «Уссури» в районе имени Лазо Хабаровского края столкнулись кроссовер Nissan Terrano и грузовой автомобиль «Урал». В результате аварии один человек погиб, ещё трое получили травмы, сообщили в Госавтоинспекции региона.
По данным ведомства, ДТП случилось примерно на 80‑м километре трассы. Водитель Nissan Terrano, который двигался из Владивостока в сторону Хабаровска, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. От сильного удара оба автомобиля выбросило за пределы проезжей части.
Пассажир кроссовера скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. Ещё трёх человек с различными травмами доставили в больницу посёлка Переяславка района имени Лазо.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники районной Госавтоинспекции и следственно‑оперативная группа. Специалисты выясняют все обстоятельства аварии.
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