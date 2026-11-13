Житель Амурской области отомстил за смерть кошки убийством четырёх соседских собак

13 ноября 2026, 05:48

Житель Амурской области получил год исправительных работ за убийство собак

Фото: iStock/Jordi Mora Igual

Жителя посёлка Ушумун в Амурской области А. Гриня приговорили к году исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты за убийство четырёх собак, принадлежавших соседу. Об этом 13 ноября сообщили в пресс‑службе судов региона.