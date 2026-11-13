Житель Амурской области отомстил за смерть кошки убийством четырёх соседских собак
Жителя посёлка Ушумун в Амурской области А. Гриня приговорили к году исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты за убийство четырёх собак, принадлежавших соседу. Об этом 13 ноября сообщили в пресс‑службе судов региона.
Трагедия началась с пропажи кошки Гриня в мае. Через два дня его супруга обнаружила животное мёртвым в канаве. Мужчина заподозрил в гибели любимицы соседских собак. По его словам, те часто гуляли без поводка и пугали местных детей.
В тот же вечер Гринь вместе с женой выпили пива и отправились к соседу требовать компенсацию в размере 15 тысяч рублей. В ответ хозяин собак пригрозил спустить их на непрошеных гостей. Не добившись выплаты, Гринь вернулся домой, взял охотничий карабин, пришёл обратно и застрелил четырёх животных соседа.
В суде мужчина признал вину и выразил раскаяние. При этом он заявил, что, несмотря на состояние опьянения, даже в трезвом виде мог бы снова поступить так же из-за сильной злости.
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