Грузовик опрокинулся после аварии в Ленинградской области
Во Всеволожском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием грузового автомобиля. Инцидент случился на трассе Магистральная в Рахьинском городском поселении.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, водитель не смог удержать контроль над транспортным средством, из-за чего фура съехала в кювет и перевернулась на крышу. По предварительной информации, в результате аварии никто не пострадал.
Чтобы исключить риск возгорания, спасатели отключили аккумуляторную батарею автомобиля. На место происшествия оперативно прибыла дежурная смена 93‑й пожарно‑спасательной части 15 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ленинградской области.
Ранее на Камчатке пьяный водитель выехал на встречную полосу и устроил ДТП. В момент аварии в салоне его автомобиля находился маленький ребёнок.
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