В Пакистане тигрица растерзала юношу во время съёмки видео в TikTok
В Пакистане на ферме по разведению диких животных в окрестностях Лахора 19‑летний сотрудник погиб из‑за попытки снять видео для TikTok. Предположительно, ради эффектного кадра блогер попросил выпустить тигрицу из клетки, пишет The Sun.
Хищница внезапно напала на молодого человека и нанесла ему тяжёлые травмы. Всё произошло на глазах у отца и брата жертвы. Пострадавшего экстренно госпитализировали, но медики не смогли его спасти.
После случившегося полиция задержала владельца фермы Файяза и блогера Нормана Хассана. Следствие выяснило, что автор ролика пытался исказить обстоятельства трагедии: он хотел выдать смертельные раны юноши за последствия нападения собаки.
Сейчас опасное животное передали специалистам по охране дикой природы. Правоохранители проверяют, было ли у фермы разрешение на содержание хищника, а также устанавливают, кто допустил нарушение мер безопасности.
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