В Пакистане тигрица растерзала юношу во время съёмки видео в TikTok

13 ноября 2026, 05:58

Фото: iStock/TonyBaggett

В Пакистане на ферме по разведению диких животных в окрестностях Лахора 19‑летний сотрудник погиб из‑за попытки снять видео для TikTok. Предположительно, ради эффектного кадра блогер попросил выпустить тигрицу из клетки, пишет The Sun.