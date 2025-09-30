Иномарка влетела в пенсионерку на пешеходном переходе — видео

30 сентября 2025, 11:09

Водитель иномарки насмерть сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Подмосковье

Фото: iStock/blinow61

В Подмосковье под колесами иномарки погибла пенсионерка. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.