Иномарка влетела в пенсионерку на пешеходном переходе — видео
В Подмосковье под колесами иномарки погибла пенсионерка. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.
Авария произошла в 06:55 во вторник, 30 сентября, на 47-м километре Старосимферопольского шоссе в Подольске. Водитель Mitsubishi ехал на зеленый свет, когда перед ним внезапно появилась 69-летняя женщина. От столкновения пенсионерка скончалась на месте от несовместимых с жизнью травм.
Отмечается, что она шла по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, которые выясняют точные причины и обстоятельства ДТП. Проводится проверка.
Уличная камера запечатлела этот момент. На кадрах видно, как от удара женщина подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть.
