В Москве курьер на электровелосипеде сбил пенсионерку и скрылся
В Москве курьер на электровелосипеде сбил пенсионерку. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Инцидент произошёл в понедельник на Ленинском проспекте, где 21-летний курьер на электровелосипеде сбил 76-летнюю женщину. После ДТП молодой человек покинул место происшествия, а пострадавшую, получившую серьёзные травмы, экстренно госпитализировали.
Следственный комитет возбудил дело по статье о нарушении правил, обеспечивающих безопасность дорожного движения. В ближайшее время курьера доставят в следственный отдел для дачи показаний.
Ранее в этот день сообщалось, что на юге Москвы обнаружили тело женщины.
