Полицейские приняли удар на себя в ДТП и спасли детей в Анапе
В Анапе сотрудники полиции предотвратили трагедию: они защитили колонну детских автобусов.
Как сообщили в МВД России, дети возвращались в оздоровительный лагерь из Утришского дельфинария по горному серпантину, когда могло случиться непоправимое.
По словам водителя одного из автобусов, он следовал за патрульной машиной ГИБДД; в колонне было около 250 человек, в его автобусе — 40 детей. На крутом повороте на встречную полосу выехал нарушитель. Чтобы избежать столкновения с автобусом, патрульный экипаж умышленно принял удар на себя.
Столкновение оказалось касательным, в результате ДТП никто не пострадал, дети благополучно доехали до лагеря.
