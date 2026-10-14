Иностранец изнасиловал россиянку черенком от лопаты до смерти
53-летнего уроженца Таджикистана осудят за изнасилование и убийство жительницы Екатеринбурга. Об этом сообщает издание E1.RU со ссылкой на неназванный источник.
Иностранца задержали в мае 2025 года. Изначально ему вменяли часть 4 статьи 111 УК: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего по неосторожности». Позже обвинение ужесточили до убийства с особой жестокостью.
По версии следствия, мужчина изнасиловал женщину черенком от лопаты, а затем расправился с ней. В ближайшее время он предстанет перед судом.
Пока фигурант содержался в СИЗО, в его телефоне нашли переписку с маленькой девочкой из Томской области. В чате он заставлял школьницу присылать ему обнаженные фотографии.
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