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Иностранец изнасиловал россиянку черенком от лопаты до смерти

На Урале осудят мигранта за изнасилование женщины черенком от лопаты и убийство
Фото: iStock/Liliya Filakhtova

53-летнего уроженца Таджикистана осудят за изнасилование и убийство жительницы Екатеринбурга. Об этом сообщает издание E1.RU со ссылкой на неназванный источник.



Иностранца задержали в мае 2025 года. Изначально ему вменяли часть 4 статьи 111 УК: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего по неосторожности». Позже обвинение ужесточили до убийства с особой жестокостью.

По версии следствия, мужчина изнасиловал женщину черенком от лопаты, а затем расправился с ней. В ближайшее время он предстанет перед судом.

Пока фигурант содержался в СИЗО, в его телефоне нашли переписку с маленькой девочкой из Томской области. В чате он заставлял школьницу присылать ему обнаженные фотографии.

Лидия Пономарева

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