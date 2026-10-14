Иностранец изнасиловал россиянку черенком от лопаты до смерти

14 октября 2026, 20:15

На Урале осудят мигранта за изнасилование женщины черенком от лопаты и убийство

Фото: iStock/Liliya Filakhtova

53-летнего уроженца Таджикистана осудят за изнасилование и убийство жительницы Екатеринбурга. Об этом сообщает издание E1.RU со ссылкой на неназванный источник.