Раскрыто число россиян, пострадавших в ДТП в Турции

14 октября 2026, 19:54

В Турции в ДТП с микроавтобусом пострадали шесть россиян

Фото: iStock/conejota

Микроавтобусом с туристами попал в ДТП в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает «Интерфакс».