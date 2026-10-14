Раскрыто число россиян, пострадавших в ДТП в Турции
Микроавтобусом с туристами попал в ДТП в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает «Интерфакс».
Авария произошла около полудня в районе населенного пункта Юкарыкарман на трассе Коркутели — Фетхие. В салоне авто находились шестеро россиян и трое местных жителей. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, микроавтобус съехал с дороги и опрокинулся на обочину.
В результате пострадали девять человек. Пассажиры получили легкие травмы, угрозы для их жизни нет. Всех пострадавших доставили в государственную больницу города Коркутели.
В Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили, что профильные службы уточняют, были ли среди пострадавших организованные туристы, и требуется ли им помощь страховщиков или туроператоров.
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