Женщина упала в море во время круиза и выживала почти сутки
Пассажирку круизного судна, гражданку Сальвадора, нашли живой после 20 часов, проведенных в открытом море. Инцидент произошел примерно в 130 километрах к юго-западу от греческого острова Закинф.
Как сообщает Need to Know, после получения информации о человеке за бортом береговая охрана Греции незамедлительно начала масштабную поисково-спасательную операцию. В ней задействовали спасательные и патрульные катера, проходящие суда, а также вертолет Super Puma ВВС Греции.
Женщину обнаружило грузовое судно MSC ROSSELLA III, принимавшее участие в поисках. Пострадавшая находилась внутри спасательного круга живой и в сознании. Определить ее местонахождение помог мигающий огонь на спасательном круге, который заметили спасатели.
Женщину подняли на борт, оказали первую помощь и доставили в порт Катаколо, откуда на машине скорой помощи перевезли в больницу города Пиргос для дальнейшего наблюдения. По словам представителя береговой охраны, пассажирка заявила, что прыгнула с судна, так как хотела сойти на берег. Полиция изучает все обстоятельства произошедшего.
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