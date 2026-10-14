Женщина упала в море во время круиза и выживала почти сутки

14 октября 2026, 20:13

В Греции пассажирку из Сальвадора спасли через 20 часов после ее падения за борт

Фото: istockphoto/pigphoto

Пассажирку круизного судна, гражданку Сальвадора, нашли живой после 20 часов, проведенных в открытом море. Инцидент произошел примерно в 130 километрах к юго-западу от греческого острова Закинф.