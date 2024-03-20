Иностранец организовал бизнес по заключению фиктивных браков с россиянками

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В Приморском крае сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали иностранного гражданина и двух его сообщниц, организовавших незаконный бизнес по заключению фиктивных браков с местными жительницами. Об этом информирует официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По информации Волк, преступники за вознаграждение оформляли обратившимся к ним гражданам одной из стран Средней Азии разрешение на временное проживание, а также помогали с заключением фиктивных браков с россиянками.
В ходе обысков у организаторов нелегального бизнеса нашли и изъяли мобильные телефоны, свидетельства о заключении брака и другие предметы, причастные к махинациям.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ. На время следствия мужчина заключен под стражу, а его «коллеги» находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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В ходе обысков у организаторов нелегального бизнеса нашли и изъяли мобильные телефоны, свидетельства о заключении брака и другие предметы, причастные к махинациям.
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Алина Юрчак