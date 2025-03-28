Иностранец пытался тайком вывезти из Приморья лапы гималайского медведя

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В пункте пропуска Пограничный (Приморский край) таможенники задержали иностранного туриста, пытавшегося вывезти в Китай пять лап гималайского медведя. Об этом сообщает пресс-служба Уссурийской таможни.
Служебная собака по кличке Зара обнаружила подозрительный рюкзак 44-летнего мужчины, который проявлял нервозность. При досмотре в вакуумных пакетах нашли части животного весом около 4 кг.
Экспертиза подтвердила, что это фрагменты лап с шерстью, шкурой и когтями.
В Приморье регулярно фиксируют попытки незаконного вывоза медвежьих частей, используемых в восточной медицине для лечения заболеваний печени и кишечника. Лапы и желчь гималайских медведей особенно востребованы на черном рынке.
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Экспертиза подтвердила, что это фрагменты лап с шерстью, шкурой и когтями.
«Разрешительные документы на вывоз дериватов гражданин не представил», — говорится в сообщении.Возбуждены административные дела: нарушителю грозит штраф и конфискация контрабанды.
В Приморье регулярно фиксируют попытки незаконного вывоза медвежьих частей, используемых в восточной медицине для лечения заболеваний печени и кишечника. Лапы и желчь гималайских медведей особенно востребованы на черном рынке.
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Мария Моисеева