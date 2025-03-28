Вертолет МЧС не смог долететь до попавших под лавину на Колыме туристов

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Спасатели не смогли оперативно добраться к месту ЧП попавших под лавину туристов на Колыме на вертолете. Причина: сложные погодные условия. Спасатели выдвинулись на место происшествия пешком, сообщили в ГУ МЧС по региону.
27 марта сообщалось, что группа туристов из горного клуба МГУ попала под лавину в Ягоднинском районе Магаданской области.
По данным губернатора Сергея Носова, в результате схода лавины погибли четыре человека, один турист получил перелом ноги, еще один остался без серьезных травм. Следственный комитет возбудил уголовное дело о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности.
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«Утром 28 марта вертолет МИ-8 МЧС России вылетел из поселка Синегорье к месту происшествия для начала поисковых мероприятий. В связи с низкой облачностью, низовым туманом и скалистой местностью до нужной точки долететь не удалось около 5 км», — говорится в сообщении.От места высадки экипаж продолжил движение пешком.
По данным губернатора Сергея Носова, в результате схода лавины погибли четыре человека, один турист получил перелом ноги, еще один остался без серьезных травм. Следственный комитет возбудил уголовное дело о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности.
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Мария Моисеева