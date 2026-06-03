Россиянка заразилась лихорадкой денге после отдыха в Африке
Россиянка заразилась лихорадкой денге после отдыха в Африке. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно информации источника, в ЮАР и Зимбабве обитают комары, которые могут переносить смертельно опасный вирус. 38-летняя Нина, проживающая в Химках, заразилась этой болезнью во время своего путешествия по нескольким странам Южной Африки. В мае женщина отдыхала в ЮАР, Замбии и Зимбабве, посетив национальный парк Крюгера и водопад Виктория. По мнению пострадавшей, именно там её сильно покусали насекомые, и она могла заразиться в этих местах.
Находясь в Африке, Нина не замечала никаких симптомов денге. Однако после возвращения в Москву её состояние резко ухудшилось. 18 мая она была дома, а уже 23 мая у неё появились первые признаки заболевания: сильная слабость и высокая температура. Россиянка почувствовала сильные головные боли и ломоту в костях, а также заметила сыпь на руках и спине. Женщина вызвала скорую помощь, но медики не сразу смогли определить её диагноз.
Для начала у пациентки взяли анализы на малярию и гепатит, так как её температура была волнообразной, что характерно для этих заболеваний. Однако, когда сыпь распространилась на ноги, а головная боль не прекращалась, ей провели повторное комплексное обследование. В результате врачи диагностировали лихорадку денге. В настоящее время Нина принимает лекарства, назначенные специалистами.
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