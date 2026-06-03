Россиянин поссорился с приятелем и избил его мясорубкой
В Алтайском крае 39-летний ранее судимый житель Рубцовска поссорился с приятелем и избил его мясорубкой. Об этом информирует СУ СК РФ региона.
30 мая на улице встретились двое мужчин, которые решили отметить это событие совместным застольем. Во время распития спиртных напитков между ними произошла ссора. Один из участников конфликта оскорбил своего оппонента, который в ответ схватил мясорубку и нанёс ей несколько ударов по потерпевшему.
Нападавший, полагая, что его жертва скончалась, покинул место происшествия. Однако раненому удалось выжить. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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