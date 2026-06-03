Россиянин поссорился с приятелем и избил его мясорубкой

03 июня 2026, 10:46

На Алтае мужчина покалечил приятеля мясорубкой

Фото: iStock/Fedorovekb

В Алтайском крае 39-летний ранее судимый житель Рубцовска поссорился с приятелем и избил его мясорубкой. Об этом информирует СУ СК РФ региона.