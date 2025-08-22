Иностранец пытался вывезти через границу в Забайкалье бивни моржа в хлебе
Иностранец пытался вывезти в Китай спрятанные в хлеб фрагменты бивней моржа через МАПП «Забайкальск». Об этом сообщили в пресс-службе Читинской таможни.
Мужчина, находясь в состоянии волнения, отвечал невнятно, когда сотрудники таможни проверяли документы и багаж пассажиров автобуса, направлявшегося в Маньчжурию. При досмотре у него обнаружили лишь сумку с хлебом. Однако внутри буханок таможенники нашли два фрагмента бивней моржа, общий вес которых составил 1,5 кг.
Турист пояснил, что приобрел эти дериваты на рынке в поселке Забайкальск, намереваясь изготовить из них палочки и ложки для использования во время еды. Он признал, что был осведомлен о запрете на вывоз бивней без соответствующих разрешительных документов, но все же попытался скрыть их от таможенного контроля.
В результате на иностранца было возбуждено дело об административном правонарушении.
Читайте также: