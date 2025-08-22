В Ленобласти женщина пошла на прогулку и нашла 9 килограмм наркотиков
В Выборгском районе Ленобласти местная жительница вышла на прогулку в лес и нашла наркотики. Об этом сообщает 78.ru.
В Серебристом проезде женщина нашла 9 пакетов с веществом белого цвета. Она сразу же связалась со своим мужем, который затем сообщил об этом в полицию.
Общий вес найденного вещества составил 9 килограммов. Позднее эксперты установили, что в пакетах находился мефедрон.
