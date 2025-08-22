В Дагестане девушка случайно выстрелила подруге в голову в кофейне Хасавюрта
В Дагестане девушка случайно выстрелила подруге в голову в кофейне Хасавюрта. Об этом пишут местные Telegram-каналы.
Инцидент произошел в кафе «Бурка». 22-летняя девушка использовала травматический пистолет Grand Power Т12 FM2 и ранила свою подругу.
Пострадавшую с травмой головы доставили в нейрохирургическое отделение местной больницы для лечения. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее стало известно, что в Башкирии 11-летняя девочка получила пулевое ранение в сердце. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: