На Алтае группа подростков подожгла 12-летнего мальчика
В Алтайском крае группа подростков подожгла 12-летнего мальчика. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
Согласно информации следствия, вечером в среду, 20 августа, в поселке имени Мамонтова подростки слили бензин из бензобака мопеда, во время чего жидкость попала на одного из юношей и на пол. Несовершеннолетние, опасаясь, что взрослые обнаружат их действия, решили уничтожить все улики и подожгли это место.
Однако пламя тут же перебросилось на одежду 12-летнего мальчика. В результате он получил ожоги, поразившие 30 процентов тела. Ему оказывается помощь в медучреждении.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
