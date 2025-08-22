Достижения.рф

На Алтае группа подростков подожгла 12-летнего мальчика

Фото: iStock/Nopphon Pattanasri

В Алтайском крае группа подростков подожгла 12-летнего мальчика. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.



Согласно информации следствия, вечером в среду, 20 августа, в поселке имени Мамонтова подростки слили бензин из бензобака мопеда, во время чего жидкость попала на одного из юношей и на пол. Несовершеннолетние, опасаясь, что взрослые обнаружат их действия, решили уничтожить все улики и подожгли это место.

Однако пламя тут же перебросилось на одежду 12-летнего мальчика. В результате он получил ожоги, поразившие 30 процентов тела. Ему оказывается помощь в медучреждении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0