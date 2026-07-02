Иностранец пытался вывезти из России тысячи топазов и гранатов в Шереметьево
Сотрудники таможни аэропорта Шереметьево пресекли попытку незаконного вывоза из России партии полудрагоценных камней стоимостью около 10 млн рублей. Более 14 тысяч ограненных топазов и гранатов обнаружили у иностранного гражданина, следовавшего рейсом в Дели, сообщили в пресс-службе ведомства.
Во время прохождения таможенного контроля по «зеленому» коридору инспекторы с помощью рентгеновского оборудования выявили в ручной клади 37-летнего пассажира коробку с многочисленными зип-пакетами. В них находились красные, коричневые и голубые камни различных размеров.
Мужчина заявил, что перевозит стеклянные изделия, имитирующие полудрагоценные камни. Однако проведенная экспертиза установила, что в упаковках находились натуральные топазы и гранаты различных видов огранки, включая «грушу», «овал», «круг» и «кушон».
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров»). Максимальное наказание по указанной статье предусматривает до пяти лет лишения свободы либо штраф в размере от 300 тысяч до миллиона рублей.
Читайте также: