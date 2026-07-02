Иностранец пытался вывезти из России тысячи топазов и гранатов в Шереметьево

02 июля 2026, 15:13

Более 14 тысяч топазов и гранатов нашли у вылетавшего в Индию иностранца

Фото: istockphoto/Nopadol Uengbunchoo

Сотрудники таможни аэропорта Шереметьево пресекли попытку незаконного вывоза из России партии полудрагоценных камней стоимостью около 10 млн рублей. Более 14 тысяч ограненных топазов и гранатов обнаружили у иностранного гражданина, следовавшего рейсом в Дели, сообщили в пресс-службе ведомства.