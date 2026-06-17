Таможенники Новосибирска пресекли вывоз 20 кг нефрита в ОАЭ

17 июня 2026, 11:46

Пресс-служба ФТС России по Новосибирской области

В международном аэропорту Новосибирска (Толмачево) сотрудники таможни задержали 25-летнего россиянина, который пытался вывезти в Объединенные Арабские Эмираты крупную партию нефрита. Инцидент произошел при прохождении пассажиром предполетного контроля на рейс в Дубай.