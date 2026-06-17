Таможенники Новосибирска пресекли вывоз 20 кг нефрита в ОАЭ
В международном аэропорту Новосибирска (Толмачево) сотрудники таможни задержали 25-летнего россиянина, который пытался вывезти в Объединенные Арабские Эмираты крупную партию нефрита. Инцидент произошел при прохождении пассажиром предполетного контроля на рейс в Дубай.
Молодой человек направился в «зеленый» коридор, заявив тем самым об отсутствии товаров, подлежащих декларированию. Однако при сканировании багажа инспекторы обратили внимание на рентгеновское изображение плотных крупных объектов. В чемодане путешественника обнаружили восемь камней бежевого цвета общим весом более 20 кг.
На вопрос таможенников пассажир ответил, что понятия не имел, что везет минералы. По его словам, чемодан ему передал знакомый, попросивший помочь с перевозкой груза, чтобы избежать оплаты за превышение норм бесплатного провоза багажа.
Проведенная экспертиза установила, что изъятые камни являются необработанным нефритом — ценным поделочным камнем. Этот минерал включен в перечень стратегически важных видов минерального сырья, и его перемещение через границу Евразийского экономического союза осуществляется только по специальным разрешениям. Вывоз нефрита физическими лицами для личных целей категорически запрещен.
В отношении нарушителя Новосибирская таможня возбудила дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение установленных запретов и ограничений). Теперь молодому человеку грозит крупный штраф, а сам нефрит могут конфисковать в доход государства. Решение по делу примет суд.
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