Североосетинские таможенники пресекли канал контрабанды табачного сырья
В Северной Осетии пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся контрабандой табачного сырья. В ходе оперативных мероприятий таможенники установили канал нелегального ввоза продукции из Армении под видом транзита в Киргизию.
Как уточнили в пресс-службе ФТС по Северной Осетии, общий объем изъятого сырья составил 80 тонн. Сумма неуплаченных таможенных сборов достигла 1,3 миллиарда рублей.
Злоумышленники использовали поддельные документы и оформляли грузы через пункт пропуска «Верхний Ларс». По документам конечным получателем значилась компания из Киргизии, однако вывоз за пределы РФ не осуществлялся.
Против фигурантов возбудили уголовное дело по статье об уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере, совершенное организованной группой. Максимальное наказание по указанной статье предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет и штраф до миллиона рублей.
Читайте также: