Североосетинские таможенники пресекли канал контрабанды табачного сырья

25 июня 2026, 12:02

Фото: пресс-служба ФТС Северной Осетии

В Северной Осетии пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся контрабандой табачного сырья. В ходе оперативных мероприятий таможенники установили канал нелегального ввоза продукции из Армении под видом транзита в Киргизию.