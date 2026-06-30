В Краснодаре таможенники пресекли контрабанду 317 минералов из Таиланда

30 июня 2026, 10:57

Фото: пресс-служба ФТС России

Сотрудники Краснодарской и Центральной почтовой таможен пресекли нелегальную поставку минералов из Таиланда. В 12 посылках для жительницы Краснодара они обнаружили 317 полудрагоценных камней на сумму более девяти миллионов рублей.