В Краснодаре таможенники пресекли контрабанду 317 минералов из Таиланда
Сотрудники Краснодарской и Центральной почтовой таможен пресекли нелегальную поставку минералов из Таиланда. В 12 посылках для жительницы Краснодара они обнаружили 317 полудрагоценных камней на сумму более девяти миллионов рублей.
В документах женщина указала стекло и бижутерию, но экспертиза выявила огранённые камни — аметист, корунд, шпинель, хризолит, аквамарин, скаполит и турмалин.
Оперативники установили, что получательница ввозила минералы для перепродажи через интернет-платформы и не декларировала товар. Сумма неуплаченных таможенных платежей превысила 2,5 млн рублей. При обыске дома у гражданки полицейские изъяли ещё более 20 тысяч камней.
Возбуждено четыре уголовных дела: три по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов) и одно по ч. 1 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей). Подозреваемой грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. Мероприятия провели совместно с УФСБ по Краснодарскому краю.
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