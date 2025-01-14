Иностранец пытался ввезти в Россию человеческие волосы на 7 млн рублей

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В Домодедово таможенники задержали иностранца, который пытался незаконно ввезти в страну крупную партию человеческих волос. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
27-летний мужчина прилетел из ОАЭ. Во время досмотра сотрудники таможни нашли у него в багаже 300 связок человеческих волос весом около 50 кг.
Уточняется, что общая стоимость волос оценивается в 7 млн рублей. По словам задержанного, он работает парикмахером-стилистом, а с правилами знаком не был. За нарушение мужчину оштрафовали на 3,3 млн рублей.
Ранее сообщалось, что во Внуково задержали гражданина Армении, который пытался вывезти за границу золотую цепь весом в 2 кг и стоимостью в 9 млн рублей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Уточняется, что общая стоимость волос оценивается в 7 млн рублей. По словам задержанного, он работает парикмахером-стилистом, а с правилами знаком не был. За нарушение мужчину оштрафовали на 3,3 млн рублей.
Ранее сообщалось, что во Внуково задержали гражданина Армении, который пытался вывезти за границу золотую цепь весом в 2 кг и стоимостью в 9 млн рублей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова