Иностранец пытался ввезти в Россию психотропные вещества для продажи на маркетплейсе

23 января 2026, 16:03

ФТС пресекла попытку ввоза в РФ психотропных веществ для продажи на маркетплейсе

Фото: iStock/Natalia Shabasheva

Таможенники пресекли попытку ввоза в Россию психотропных препаратов для последующей продажи на маркетплейсе. Инцидент произошёл в аэропорту Домодедово, сообщили в Федеральной таможенной службе России.