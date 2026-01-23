Иностранец пытался ввезти в Россию психотропные вещества для продажи на маркетплейсе
Таможенники пресекли попытку ввоза в Россию психотропных препаратов для последующей продажи на маркетплейсе. Инцидент произошёл в аэропорту Домодедово, сообщили в Федеральной таможенной службе России.
Иностранного гражданина, прибывшего рейсом из Стамбула, остановили в зоне «зелёного» коридора. В ходе таможенного контроля в его багаже инспекторы обнаружили девять упаковок лекарственного препарата с маркировкой «Xanax 1 mg». В блистерах находилось 450 таблеток.
Как пояснил пассажир, препараты он вёз с целью продажи на одном из популярных маркетплейсов, при этом, по его словам, с таможенными правилами он знаком не был.
Проведённая экспертиза показала, что в изъятых таблетках содержится 0,450 грамма психотропного вещества алпразолам.
По данным ФТС России, в действиях иностранца усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 229.1 УК РФ («Контрабанда психотропных веществ»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до семи лет, а также штраф до одного миллиона рублей.
Материалы по делу передали в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.
