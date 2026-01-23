Посетитель скончался после конфликта с охраной в ТЦ «Сити Молл» в Петербурге

23 января 2026, 13:41

СК: причиной смерти посетителя ТЦ «Сити Молл» в Петербурге стала асфиксия

Фото: istockphoto/blinow61

Смерть посетителя ТЦ «Сити Молл» в Санкт‑Петербурге после конфликта с охраной наступила из‑за механической асфиксии. Об этом сообщили в пресс-службе городского ГСУ СК.