Посетитель скончался после конфликта с охраной в ТЦ «Сити Молл» в Петербурге

СК: причиной смерти посетителя ТЦ «Сити Молл» в Петербурге стала асфиксия
Фото: istockphoto/blinow61

Смерть посетителя ТЦ «Сити Молл» в Санкт‑Петербурге после конфликта с охраной наступила из‑за механической асфиксии. Об этом сообщили в пресс-службе городского ГСУ СК.



Как уточнили в ведомстве, следствие получило результаты судебно‑медицинской экспертизы, подтвердившие причину смерти. В СК отметили, что предполагаемых участников преступления задержали. Им планируют предъявить обвинение и избрать меру пресечения.

Ранее региональное ГУ МВД сообщало, что вечером 21 января в торговом центре в Приморском районе произошла ссора между мужчиной и охранниками. После инцидента посетителю стало плохо, его доставили в больницу, где он умер.

По данным полиции, конфликт начался из‑за подозрений в краже в магазине «Перекрёсток». Молодой человек распылил газ из баллончика в сторону охраны. По этому факту задержали двух сотрудников охранной организации.

