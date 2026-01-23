Посетитель скончался после конфликта с охраной в ТЦ «Сити Молл» в Петербурге
Смерть посетителя ТЦ «Сити Молл» в Санкт‑Петербурге после конфликта с охраной наступила из‑за механической асфиксии. Об этом сообщили в пресс-службе городского ГСУ СК.
Как уточнили в ведомстве, следствие получило результаты судебно‑медицинской экспертизы, подтвердившие причину смерти. В СК отметили, что предполагаемых участников преступления задержали. Им планируют предъявить обвинение и избрать меру пресечения.
Ранее региональное ГУ МВД сообщало, что вечером 21 января в торговом центре в Приморском районе произошла ссора между мужчиной и охранниками. После инцидента посетителю стало плохо, его доставили в больницу, где он умер.
По данным полиции, конфликт начался из‑за подозрений в краже в магазине «Перекрёсток». Молодой человек распылил газ из баллончика в сторону охраны. По этому факту задержали двух сотрудников охранной организации.
