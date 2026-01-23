В Сочи отец окунул двоих детей в ледяную воду, несмотря на их крики

23 января 2026, 14:30

Фото: iStock/Anatoliy Mandrichenko

В Сочи мужчина погрузил в холодное море двоих детей, несмотря на их крики. Инцидент произошёл сегодня утром на пляже «Куба» в районе Мамайки, сообщили очевидцы Telegram-каналу «Осторожно, новости».





По их словам, мужчина несколько раз окунул девочку с головой, а затем погрузил в воду годовалого мальчика. Температура воздуха в это время была около +9 °C, вода не превышала 10 °C.



Очевидцы пытались остановить мужчину, но он отреагировал агрессивно.





«Подходила девушка, тоже мама с коляской, и спросила, что он делает. В ответ мужчина начал хамить, орать, спрашивая, кто она такая. Девушка сказала: “Я — мама“. А он ответил: “А я — отец“», — рассказала местная жительница.