Губернатор Курской области Хинштейн остался лечиться в Москве после ДТП

23 января 2026, 14:02

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что после ДТП отказался от транспортировки в Москву. Об этом глава региона заявил в своем Telegram-канале.





Хинштейн также поблагодарил медиков, областную клиническую больницу и бригаду скорой помощи, которая доставила его в медицинское учреждение.





«Спасибо коллегам из Минздрава России, которые тоже очень за меня беспокоятся и предлагали перевезти в Москву, но нет, лечиться будем на курской земле», — заявил градоначальник в видеообращении.