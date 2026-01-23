Губернатор Курской области Хинштейн остался лечиться в Москве после ДТП
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что после ДТП отказался от транспортировки в Москву. Об этом глава региона заявил в своем Telegram-канале.
Хинштейн также поблагодарил медиков, областную клиническую больницу и бригаду скорой помощи, которая доставила его в медицинское учреждение.
«Спасибо коллегам из Минздрава России, которые тоже очень за меня беспокоятся и предлагали перевезти в Москву, но нет, лечиться будем на курской земле», — заявил градоначальник в видеообращении.Ранее стало известно, что Александр Хинштейн попал в ДТП. Как оказалось, его машину занесло на сложном участке дороги.