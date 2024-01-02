В Тульской области на трассе М-4 «Дон» столкнулись более 20 машин из-за непогоды

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Более 20 автомобилей столкнулись на трассе М-4 «Дон» в Тульской области из-за снегопада и плохой видимости. Об этом сообщили в ГИБДД.
Отмечается, что в результате аварии, по предварительным данным, никто не пострадал. ДТП произошло примерно в 13:10 мск на 270-м километре.
Обстоятельства произошедшего уточняются. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Ранее сообщалось, что в турецком городе Малатья пассажирский автобус перевернулся и попал в ДТП, в результате чего четыре человека погибли, еще 37 получили травмы. Известно, что среди них гражданами Турции являются 29 человек, гражданство остальных пассажиров не уточняли.
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Екатерина Коршунова