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Иностранец с ножом напал на прохожего возле алкомаркета в Петербурге

В Петербурге задержали иностранца, напавшего с ножом на прохожего
Фото: iStock/zoka74

В Санкт-Петербурге росгвардейцы задержали 40-летнего иностранца за вооруженное нападение с ножом. Об этом информирует пресс-служба ведомства.



На проспекте Науки в Калининском районе произошел инцидент. Очевидцы сообщили в полицию о конфликте возле алкогольного магазина, в ходе которого один из участников был вооружен ножом.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии обнаружили раненого 33-летнего мужчину и незамедлительно вызвали скорую помощь. Нападавший, увидев патрульных, попытался скрыться в магазине. Согласно информации ведомства, злоумышленника задержали и обезоружили.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у него проникающее ранение шеи и колотую рану грудной клетки. Уточняется, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело. На текущий момент правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

Екатерина Коршунова

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