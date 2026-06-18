Иностранец с ножом напал на прохожего возле алкомаркета в Петербурге
В Санкт-Петербурге росгвардейцы задержали 40-летнего иностранца за вооруженное нападение с ножом. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
На проспекте Науки в Калининском районе произошел инцидент. Очевидцы сообщили в полицию о конфликте возле алкогольного магазина, в ходе которого один из участников был вооружен ножом.
Прибывшие на место сотрудники Росгвардии обнаружили раненого 33-летнего мужчину и незамедлительно вызвали скорую помощь. Нападавший, увидев патрульных, попытался скрыться в магазине. Согласно информации ведомства, злоумышленника задержали и обезоружили.
Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у него проникающее ранение шеи и колотую рану грудной клетки. Уточняется, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения.
Возбуждено уголовное дело. На текущий момент правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.
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