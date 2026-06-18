Иностранец с ножом напал на прохожего возле алкомаркета в Петербурге

18 июня 2026, 15:00

В Петербурге задержали иностранца, напавшего с ножом на прохожего

Фото: iStock/zoka74

В Санкт-Петербурге росгвардейцы задержали 40-летнего иностранца за вооруженное нападение с ножом. Об этом информирует пресс-служба ведомства.