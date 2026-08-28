Иностранец убил человека в Грузии: предположительно, россиянина

28 августа 2026, 22:40

В Грузии могли убить россиянина после ссоры в магазине

Фото: istockphoto/bruev

Сотрудники тбилисской полиции задержали иностранного гражданина по подозрению в убийстве мужчины, который, по предварительным данным, являлся российским туристом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.