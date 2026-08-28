Иностранец убил человека в Грузии: предположительно, россиянина
Сотрудники тбилисской полиции задержали иностранного гражданина по подозрению в убийстве мужчины, который, по предварительным данным, являлся российским туристом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
Инцидент произошел, когда между двумя гражданами других государств вспыхнул конфликт, в ходе которого один из участников нанес оппоненту множественные ранения холодным оружием и тупым предметом, после чего попытался скрыться. Благодаря оперативным действиям правоохранителей подозреваемого удалось задержать по горячим следам.
В ведомстве уточнили, что личность погибшего пока не раскрывается — национальность жертвы не подтвердили. Однако ранее в пятницу телекомпания «ТВ Пирвели» со ссылкой на свои источники сообщила, что убитым оказался россиянин, прибывший в Грузию всего два дня назад.
Дело квалифицировано по статье 108 Уголовного кодекса Грузии (умышленное убийство), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Следствие продолжается.
Читайте также: