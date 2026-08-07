Жена пырнула мужа ножом в сердце
В ночь на 5 августа в городе Анжеро-Судженске в Кузбассе произошла бытовая трагедия. В ходе ссоры местная жительница нанесла своему супругу удар ножом в область грудной клетки. Несмотря на оказанную пострадавшему квалифицированную медицинскую помощь, мужчина скончался от полученного ранения.
По данным источника VSE42.Ru, фигурантка дела — 1978 года рождения. Удар пришёлся прямо в сердце. В настоящее время обвиняемая, по информации инсайдера, находится в шоковом состоянии.
Как сообщили в следственном управлении СК России по Кемеровской области — Кузбассу, ее оперативно задержали. В ближайшее время суду представят ходатайство об избрании в отношении неё меры пресечения.
На месте происшествия следователи провели осмотр, изъяли орудие преступления — нож, допросили очевидцев и провели проверку показаний на месте. По делу назначили комплекс судебных экспертиз. Женщине предъявили обвинение по статье, предусматривающей ответственность за убийство.
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