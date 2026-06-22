Пьяный мужчина пырнул водителя такси отверткой в шею в Орске
В Оренбургской области задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство таксиста. Об этом проинформировали в региональном управлении Следственного комитета.
По данным следствия, вечером 20 июня в Орске 32-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с водителем такси на улице Васнецова. В ходе ссоры он нанес потерпевшему удар отверткой в шею.
Согласно информации сотрудников правоохранительных органов, подозреваемый не смог завершить преступление благодаря вмешательству свидетелей и своевременно оказанной медицинской помощи. Злоумышленнику уже предъявлено обвинение. В скором времени следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об его аресте.
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