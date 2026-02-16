16 февраля 2026, 22:57

В Корсакове сахалинка пырнула ножом собутыльника в День всех влюбленных

Фото: istockphoto/zoka74

В сахалинском Корсакове в суд направили уголовное дело в отношении 59-летней местной жительницы, которую обвиняют в убийстве знакомого. Об этом пишет «МК».