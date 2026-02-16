Сахалинка пырнула ножом собутыльника в День всех влюбленных
В сахалинском Корсакове в суд направили уголовное дело в отношении 59-летней местной жительницы, которую обвиняют в убийстве знакомого. Об этом пишет «МК».
По данным следствия, в ночь с 13 на 14 февраля в квартире на улице Нагорной женщина распивала алкоголь вместе с 53-летним приятелем. Во время застолья между ними возник конфликт, который перерос в ссору.
Как считают следователи, в ходе перепалки обвиняемая взяла нож и ударила мужчину в грудь. От полученного ранения он погиб на месте до прибытия скорой помощи.
В Следственном комитете уточнили, что по делу продолжаются мероприятия для сбора и закрепления доказательств. Женщину задержали, а суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.
Читайте также: