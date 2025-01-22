Иностранец украл из частного дома в Подмосковье имущество на миллион рублей

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
29-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья задержали по подозрению в краже из частного дома в городском округе Красногорск, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Злоумышленник вечером перелез через забор на придомовую территорию одного их коттеджей в красногорском микрорайоне Опалиха, отжал входную дверь металлической пластиной, проник в дом и вынес оттуда деньги и ювелирные изделия. Общая сумма ущерба от кражи составила миллион рублей», — говорится в сообщении.Следователи вычислили подозреваемого и задержали его по месту временного проживания в городском округе Люберцы. В квартире задержанного была обнаружена часть украденных вещей.
Сейчас полиция устанавливает причастность задержанного к другим преступлениям.
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